بالفيديو.. هل تعمدت ستيفاني صليبا إهانة احمد السقا؟

أعلنت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا تحديها للفنان أحمد السقا؛ متوعدة إياه بأن تهزمه ببرنامج «اغلبْ السقا»، تقديم الفنانة اللبنانية رزان مغربي.

لكن يبدو أن ستيفاني قد زادت في جرعة التحدي؛ حتى وصل بها الأمر إلي توجيه الإهانات إلى أحمد السقا في بداية الحلقة.

وسخرت ستيفاني من سؤال زميلتها رزان، والذي قالت فيه: «هتغلبي السقا؟»؛ لترد عليها قائلة: «مين السقا ده»، وهو ما جعل رزان توجه حديثها لها قائلة: «اثبتي على كده.. خليكِ على كده؟».

وتساءلت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا ساخرة: «هو ده بقى السقا؟!!.. ده أنا هغلبك».

ورد عليها أحمد السقا قائلاً: «أنا السقا فعلاً.. ممثل لسه مبتدئ وعملت كام فيلم وكام مسلسل كدا؟».

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ويبدو أن ستيفاني لم تقصد إهانة السقا، لكن مبالغتها في المزاح معه هو ما جعل البعض يظن أنها تسيء إليه بهذه الطريقة.



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