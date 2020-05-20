أبدعت الفنانة إنعام سالوسة، وأبكت الملايين وهي تمثل أهم مشاهد مسلسل «الفتوة» خلال الحلقة التي عرضت أمس الثلاثاء، وانتهت بحدث أبكى الكثيرين وهو مشهد وفاتها، حيث جسدت سالوسة دور أم حسن الجبالي.
سالوسة أشعلت مشاعر الحزن الشديد لأنها مثلت الدور وهي متوفية، وهو أمر صعب للغاية، لكنها أتقنت تقمص الدور إلى حد البراعة التي جعلت القلوب تبكي قبل العيون، وأكدت قدراتها في تقديم كل الأدوار بتلقائية شديدة.
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في بداية حلقات «الفتوة» قدمت سالوسة، مشاهد خفيفة الظل وفي الوقت نفسه تحمل ألماً وحزناً كبيرين بسبب ابنتها التي فضلت الابتعاد عنها من أجل رجل أحبته، لتستكمل هذا الألم بنبأ مقتل ابنها.
وهو ما فعلته في مسلسل «الاختيار»، بتقديم دور الأم التي رفضت عزاء ابنها الشهيد في كمين الفرافرة إلا بعد الانتقام من التكفيريين.
كانت هذه تفاصيل خبر جعلت القلوب تبكي قبل العيون... انعام سالوسة تبدع في موتها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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