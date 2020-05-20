محمد سامي يبدأ كتابة مسلسله الجديد بعد نجاح «البرنس»

قال المخرج محمد سامي، إنه بدأ بالفعل في كتابة مسلسله الجديد، على الرغم من أنه لم يحصل على إجازة للاحتفال بالنجاح الذي حققه مسلسل «البرنس».

وأكد سامي أن نجاح المسلسل كان دافعاً له لبدء مشروع جديد على الفور والتحضير له ليعرض في شهر رمضان المقبل، رافضاً الكشف عن تفاصيل أخرى بشأن العمل.

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وأضاف سامي أن النجم محمد رمضان ساعده خلال تحضير «البرنس»، ودعم فكرته في أن تحصل كل شخصية في المسلسل على حقها الدرامي، على عكس بعض النجوم الذين يفضلون أن يكونوا هم المسيطرون على الأحداث.

مسلسل البرنس من بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ورحاب الجمل، ومن تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج تامر مرسي.

