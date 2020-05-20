محمود العسيلي يهاجم سامو زين: بيقول أي كلام ومبيعرفش يمثل

انتقد المطرب محمود العسيلي، وصف المطرب اللبناني سامو زين له، والذي وصفه بـ«المنولوجيست»، قائلاً: «بيقول أي كلام».

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» تقديم المخرجة إيناس الدغيدي المذاع المذاع على فضائية «القاهرة والناس»: «رأي سامو زين نابع عن غضب وقال أي كلام».

وتابع: «لم أتعمد الحديث بشكل غير لائق عن سامو زين، وسخرت من طريقة تمثيله في أحد المسلسلات، ودخول المطرب مجال التمثيل سلاح ذو حدين وخضت تجربة التمثيل مرة واحدة ولكنها لم تكن موفقة بالنسبة لي».

واستطرد: «مشاكلي مع السوشيال ميديا كثيرة لأني أقول الحق، واعتبر نفسي شخصاً طبيعياً يكتب رأيه بكل حرية على حساباتي على السوشيال ميديا».



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