نجمات على فراش المرض

أثارت بعض النجمات العرب الجدل في صورهن التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهن على فراش المرض بسبب حالات صحية مفاجئة تعرضن لها، وآخرهن النجمة المصرية هنا الزاهد التي دخلت المستشفى بشكل مفاجىء خلال شهر العسل.

تعرضت الفنانة هنا الزاهد لوعكة صحية، ادخلت على اثرها المستشفى مؤخراً، وقد قام زوجها الفنان أحمد فهمي، بنشر صورة لزوجته، وهي ترقد داخل المستشفى، أثناء تواجدهما في شهر العسل، خارج مصر .

وقبل سنوات تعرضت الراقصة والممثلة المصرية فيفي عبده إلى وعكة صحية خطيرة، حيث أصيبت بنزيف في المعدة.

Advertisements

كما ان النجمة إليسا تعرضت لحالة إغماء وهي تغني على المسرح، حيث نقلها مرافقوها إلى المستشفى، وسط قلق جمهورها إلا أنها طمأنت محبيها.

وتعرضت الفنانة اللبنانية ديانا حداد لوعكة صحية شديدة، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة في دبي، حيث خضعت لعملية جراحية عاجلة.

اقرئي ايضا:

هكذا تظهر النجمات العرب في منازلهن

نجمات عرب اشتهرن بطول القامة أو قصرها

نجمات سوريا بين الامس واليوم