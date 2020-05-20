«الثعلبة» يهاجم الفنانة سالي عبدالسلام للمرة الثالثة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الإعلامية المصرية سالي عبدالسلام أن مرض “الثعلبة” هاجم شعرها للمرة الثالثة، وهو مرض مناعي يؤدي إلى مهاجمة الجسم للشعر وتساقطه.

سالي كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بقولها: “للمرة التالتة يا رب..الحمدلله حتى ترضى.. تالت المناعة وشعري وأماكن فاضية تماماً فجأة فى يوم والكورتيزون وحقن الرأس من غير مسكن فى الصيام وممنوع بنج يا الله بعد ما ابتدى اظبط على قد ما اقدر آثاره الجانبية البشعة وأحاول تانى بعد كل وقعة ملحقش افوق! سبحانك”.

وأضافت: “كذا حد قالي من الناس اللي قلوبهم حلوة إن ربنا بيبتليك فى أكتر حاجة بتحبها ليختبرك وكل ما تزود الطاعات زادت الابتلائات وفعلاً حقيقى سبحانك.. اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به.. اللهم اعفو عنا وراضينا يا رب.. على الصبر نؤجر والابتلاء والرضا بقضاء الله”.

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وتابعت: “ابعدوا عن الناس اللى بتضغط عليكوا تحت مسمى الحب وبيستغلكم.. اى شغل فيه ضغط على صحتكم ابعدوا عنه.. بقول لنفسي معاكم عشان كنت فاكرة إن جسمك ممكن تضحك عليه وتمثل إنك مبسوط أو إنك جامد أوي تستحمل أي ضغط”.

وأكملت: “لا! لو هنخسر كل حاجة ونكسب صحتنا يبقى كسبنا.. يا رب ابعد عنا المنافقين وكل مصدر ضغط وزعل أو عقاب أي حد يحملنا فوق طاقتنا كاره مش محب”.

واختتمت كلامها بقولها: “لا إله إلا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين.. ربى أني مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين.. ادعولى ولكم أضعاف ما دعيتم #الحمدلله”.