جينيفر لوبيز تعانق صديقها خلال متابعته لأخبار كورونا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ظهرت النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لوبيز مع خطيبها أليكس رودريجيز، من خلال مجموعة من الصور نشرتها جريدة الديلي ميل البريطانية، حيث يتابع أخبار وتطورات فيروس كورونا.

ونقل موقع الديلي ميل تعليق النجمة العالمية حيث قالت أنه عندما تكون عنواني الأخبار بهذا الشكل من المهم أن تعانق الأشخاص الذين تحبهم بإحكام قليلاً وأن تخبرهم عن مدى حبك لهم.

ومن جهة أخرى تحافظ النجمة العالمية جنيفر لوبيز على جمالها ورشاقتها رغم العزل المنزلى المفروض فى كافة دول العالم بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، ورغم أن العديد من الناس تأثرت رشاقتهم وتناسق أجسامهم بسبب الجلوس فى المنزل على مدار الأسابيع الطويلة الماضية، إلا أن “جى لو” تحدت العزل وعامل السن لتبدو بكامل رشاقتها وأنوثتها.

وفى سياق آخر، كانت قد جينيفر لوبيز، قد احتفلت، وخطيبها أليكس رودريجيز، مؤخرا، مع أسرة أسطورة كرة السلة الأمريكية الراحل كوبى براينت، بذكرى ميلاد ابنته جيينا براينت، التى لقيت مصرعها مع والدها مطلع العام الجارى فى حادث تحطم طائرة مروحية وهما فى طريقهم إلى أكاديمية مامبا للتدريب على كرة السلة برفقة أشخاص آخرين.