كريستين ستيوارت تسبدل الكمامة بـ«بندانا».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قررت النجمة والممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت، أن تتخلي عن ارتداء القناع الطبي كنوع من الوقاية من انتشار فيروس كورونا covid-19، الذي يهدد العالم، وترتدي بندانا.

والتقطت عدسات مصوري ” البابارتزي” عدة صور للنجمة العالمية البالغة من العمر ( 30 عاما ) و هي تتجول في لوس فيليز بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية مع صديقها CJ Romero .

وظهرت كريستين ستيوارت مرتديه ملابس رياضية بسيطة، وقد اكتفت ستيوارت بان تقوم بتغطية جزء من وجهها بـ ” بندانا ” ملونة .

وكانت كرستين ستيورات، قد فاجأت مؤخرا محبيها و عشاقها بظهورها بعد أن غيرت لون شعرها للون البرتقالي الصارخ و ذلك بالحجر المنزلي الذاتي خوفا من فيروس كورونا و هي الصور التي القي عليها الضوء عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة مثل ” هاربر بازار ” و ” جاست جيرد ” .

وعلى جانب أخر، تعاني النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة كريستين ستيوارت، من حالة من الفراغ و ملل كبير مثل التي يعيشها بعض النجوم في هوليوود، وتدفعهم للجوء لتغير الـ look الخاص بهم بالوان أكثر جرأة في محاولة منهم للتجديد والخروج عن الروتين.

Advertisements

وفاجأت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 30 عاما، محبيها و عشاقها بظهورها بعد أن غيرت لون شعرها للون البرتقالي الصارخ و ذلك بالحجر المنزلي الذاتي خوفا من فيروس كورونا.

وأعربت الممثلة والنجمة الأمريكية الشهيرة كريستين ستيوارت عن سعادتها، مؤخرا، لأنها احتفلت بعيد ميلادها أون لاين مع أصدقائها لأول مرة وأطفأت معهم شموعاً افتراضية بسبب إنتشار فيروس كورونا.

نجمة أفلام “Twilight” قالت إن المشاعر الطيبة ليست مقصورة على الوجود والأقتراب، وكثرة الاتصال، لأنها تشعر بمحبة أصدقائها رغم التباعد المكاني وندرة التواصل بسبب الانشغال في العمل والحياة.

وكشفت المملة الشهيرة، أنها سعيدة لأنها أكملت عامها الـ30 وتشعر أن الأقدار هيأت لها الفرصة لتحقق أحلاماً كثيرة في سنوات قليلة، ومع ذلك، فإنها ما زالت تشعر أن أمامها الكثير لتحققه، سواء بوجود رجل بجانبها أم بمفردها.

وكانت كريستين ستيوارت، قد حرصت، مؤخرا، علي حضور عرض فيلمها الجديد، والذي يحمل اسم ” Seberg ”، مؤخرا، في استوديوهات أمازون في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تركزت عدسات المصورين عليها بمجرد وصولها لمكان العرض.