العثور على الممثل الشاب جريجوري تيري بويس ميتا وصديقته داخل منزله

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف موقع فني عالمي عن وفاة الممثل الشاب جريجوري تيري بويس 30 عاما، وصديقته ناتالي أديبوجو 27 عاما، حيث وُجدت جثتهما في منزلهما بلاس فيجاس.

وكشف الموقع أن سبب الوفاة غير واضح ولكن الشرطة عثرت على مسحوق أبيض مجهول في مكان تواجد الجثث ولكن حتى الآن لم يعلن عن نوعه ولا السبب الرسمي للوفاة.

وكان النجم العالمي بويس، قد عرف بدوره في سلسلة أفلام «Twilight» المأخوذة عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة الأمريكية ستيفانى ماير وقام ببطولته أفلام السلسلة كلا من روبرت باتينسون وكريستين ستيورات، وخطفت السلسلة قلوب متابعيها بقصة الحب الغريبة بين «إدوارد» مصاص الدماء و«بيلا» الفتاة الطبيعية.

وتم تقديم أول فيلم فى السلسلة بعنوان «Twilight» عام 2008 وحقق الفيلم نجاحاً منقطع النظير على مستوى العالم، حيث حقق فى يوم افتتاحه فقط ما يقارب من 36 مليون دولار وبلغت إيراداته الإجمالية 393 مليون دولار على مستوى العالم.