«كورونا» يحرم صفاء أبوالسعود من حضور جنازة زوجها الشيخ صالح كامل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي رجل الأعمال الشهير الشيخ صالح كامل، زوج الفنانة المصرية صفاء أبو السعود، منذ أيام قليلة، وذلك عن عمر يناهز الـ 79 عامًا.

صفاء أبو السعود لم تستطع حضور جنازة زوجها، حيث تتواجد وبناتها “هديل وأصيل ونضير”، في مصر، ونظرا لتوقف حركة الطيران، بسبب فيروس “كورونا” المستجد، لم تستطيع الفنانة وبناتها حضور الجنازة، والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وصالح عبدالله كامل، هو رجل أعمال وأحد المستثمرين المشهورين في مجال الإعلام وذلك من خلال مؤسسة ART “راديو وتلفزيون العرب”، ولد عام 1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًا لديوان مجلس الوزراء.

تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط في مكة المكرمة والطائف، والثانوي بجدة. حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض 1383هـ، 1963م. أنشأ وهو طالب مؤسسة صغيرة باسم “دار ومكتب الكشاف السعودي” وبدأ حياته العملية بالطوافة مهنة عائلته، ثم التحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث عمل بإدارة رعاية الشباب، وبعد فترة قصيرة انتقل للعمل في وزارة المالية، وبعد عشر سنوات من العمل في وزارة المالية، ترك العمل الحكومي واتجه إلى القطاع الخاص، الذي توفق فيه حتى أصبح يمتلك ويدير ما يزيد على 12 مليار ريال موزعة على 300 شركة وبنك ومؤسسة في المملكة وفي نحو 45 دولة حول العالم.