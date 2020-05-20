عاصي الحلاني يستمتع في نهار رمضان بجولة على الخيل.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر النجم اللبناي عاصي الحلاني نقل اقامته في الأيام الأخيرة من الشهر الكريم إلى مزرعته الخاصة الواقعة في منطقة البقاع اللبناني، حيث الطبيعة والهواء الطلق.

فارس الأغنية اللبنانية شارك الفانز بجزء من طقوسه الرمضانية داخل مزرعته الخاصة، وشاركهم بمقطع فيديو لجولة قام بها على الخيل قبيل وقت الإفطار، معلقاً عليه: «مع الخيل ولطبيعة ..ما اطيب ريحة ترابك يا وطني»، كما نشر صورة خاصة تجمعه بنجله الوليد، عكست استمتاعه بوقته في المزرعة، معلقاً عليها: «يا ليل البقاع الحلو ما اجملك يا ليلنا مع حبيب القلب».

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من ناحية أخرى، طرح عاصي الحلاني فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان «بعشقك» وهو الكليب الذي يتناول قصة حب الفنان وزوجته، ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، على مدى 25 عاماً، ويظهر فيه مشاهد حقيقية بين الزوجين وأبنائهم الثلاث «الوليد، ماريتا ودانا»، كما تم تصويره داخل منزل الحلاني، والأغنية كلمات ايهاب عبدالعظيم وتوزيع طوني سابا، وألحان محمد عبيه.

يُذكر أن عاصي الحلاني فاجأ متابعيه قبل أيام على انتهاء الشهر الكريم، وطرح دعاء بعنوان «يا سامعاً» من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وقد لاقى اعجاب فانز النجم اللبناني، وتبادلوه بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.