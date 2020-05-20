راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد نجله الأكبر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان اللبناني راغب علامة بعيد ميلاد نجله الأكبر «خالد»، وشارك متابعيه بصورة عفوية تجمعه به، معلقاً عليها بكلمت مؤثرة.

السوبر ستار كتب تهنئة خاصة ومؤثرة لخالد معلقاً على الصورة: «يب روحي وحياتي خالد علامة بمثل هاليوم رقص قلبي رقصة فرح حقيقية، وبعدها عم تزيد سعادتي أنا وعم شوفك عم تكبر قدامي وتصير رجل قد المسؤولية، بفتخر فيك وبكل تفاصيلك لأنّك نعمة كبيرة أنعمها الله عليّ كل عام وانت الفرحة اللي بيكبَر معها قلبي وبتزيّن عمري وأوقاتي».

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خالد أيضاً نشر صورة من أجواء احتفال عائلته بعيد ميلاده، ظهر فيها يحمل قالبك كيك موضوع عليه صورة تجمعه بوالد، وشقيقه لؤي، وشكر كل منّ هنأه بعيد ميلاده، حيث تلقى نجل السوبر ستار تهاني محبي علامة، متمنيين له عام جديد ملئ بالنجاح والتوفيق.

من ناحية أخرى، يستعد راغب علامة لتسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية، يتعاون فيها مع الموزع الموسيقي محمد هارون، ومن المقرر أن يضمها راغب لألبومه الجديد، والمنتظر طرحه نهاية العام الجاري.

يُذكر أن راغب علامة كان قد طرح حديثاً أغنية جديدة بعنوان «أنتو أملنا» من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي، كما صور الكليب بعدسة المخرج سامي صعب، وقد أهداها النجم اللبناني لكل مكافح ومقاتل في الحرب ضد جائحة كورونا لبقاء البشرية.