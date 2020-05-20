خالد النبوي ينعي الفنان الفرنسي ميشيل بيكولي: والدي الأعظم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نعى الفنان المصري خالد النبوي الفنان الفرنسي الراحل ميشيل بيكولي، والذي لعب دور والده في فيلم “المهاجر”.

النبوي نشر صورة جمعته بالفنان الفرنسي الراحل، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق قائلا: “يا له من يوم حزين، مات ميشيل بيكولي، بالنسبة للصناعة والجمهور فهو ممثل عظيم، بالنسبة لي هو أعظم والد على الشاشة!”.

الفنان المصري أضاف: “”من خلالك تعلمت في وقت مبكر كيف يمكن أن يكون إنسان عظيم، وكيف يمكن أن يصبح الممثل العظيم! وأنت الاثنين! والدي الأعظم على الشاشة.. رام”.

يذكر أن الفنان الفرنسي الراحل ميشيل بيكولي جسد دور والد خالد النبوي في فيلم “المهاجر”، الذي عرض منذ أكثر من 25 سنة، وشارك في بطولته كل من يسرا، ومحمود حميدة، وحنان ترك، وعبدالله محمود، وهو من إخراج يوسف شاهين.

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ومن ناحية أخرى، يشارك الفنان المصري خالد النبوي في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل “لما كنا صغيرين”، ويشارك في بطولته كل من محمود حميدة، وريهام حجاج، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهاني عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازي، ومنة فضالي، ‏وأشرف زكي، وعبير منير، وغيرهم.

وكان قد أصدر خالد النبوي بيانا مؤخرا، أعرب فيه عن تضرره البالغ من البوسترات الدعائية لمسلسله الجديد “لما كنا صغيرين”، والتي تصدرت فيها بطلة المسلسل، الفنانة المصرية ريهام حجاج الصورة، وخلفها النجمين خالد النبوي ومحمود حميدة، حتى أن النبوي هدد باعتزال الفن إذا لم يتم تصحيح الوضع.

وكانت شركة art makers لصاحبها المنتج أحمد عبدالعاطي، قد أنهت الأزمة بطرح البوستر الرسمي للعمل، وظهر فيه النبوي وحميدة يجلسان على كراسي في الصدارة، بينما تتوسطهما وفي الخلف قليلًا ريهام حجاج، وباقي فريق العمل، إلا أن الشركة المنتجة قررت توضيح الأمر للرأي العام ببيان رسمي، وضعت من خلاله النبوي في موقف محرج.

البيان أكد أن الفنان خالد النبوي كان على علم مسبق بأن المسلسل تم التجهيز له خصيصاً لريهام حجاج، حتى أنه تقاضى أجراً عالياً عن العمل.