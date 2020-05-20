تولين البكري تكشف تفاصيل المرض الذي تسبب في زيادة وزنها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعربت الفنانة السورية تولين البكري عن شدة غضبها من الانتقادات التي لاحقتها في الفترة الأخيرة، وتعرضها لحملات سخرية واسعة بسبب ظهورها بوزن زائد بشكل ملحوظ.

البكري شنت هجوماً على منتقديها، وفي الوقت الذي برأت عمليات التجميل من التسبب في انتفاخ وجهها، نافية تعرضها لأي عمليات تجميلية منذ عام، كشفت عن السبب الحقيقي وراء زيادة وزنها، وهو إصابتها بالغدة، حيث كتبت منشور مؤثر شرحت فيه إصابتها، وجاء فيه:

«أعدقائي المتنمرين

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شكرا كبيرة لبعض النفوس المريضة اللي بتتنمر على شكلك بطريقة بشعة كتير ومابتعبر الا عن الشخص المتنمر وعالأغلب بيكون فيه ١٠٠٠ عيب... هدول لأ بيكونوا أصدقاء لأنو الأصدقاء بينتقدوا بمحبة ولا بيكونوا أعداء...هدول بس /أعدقاء/ عبارة عن مساكين لأنهم بيحكوا من ورا شاشة لمجرد التسلاية أو الجرح وبنفس الوقت يمكن يكونوا بيحلموا يلتقوا فيك شخصيآ...

بالنسبة لهالأشخاص تحديدا اللي عم يكتبو تعليقات بتنم عن تربيتهم بعبارات قاسية وجارحة عن زيادة وزني حابة قول الله لايبليكم بنفس المرض اللي انا فيه لأنو مابتمنى هالشي حتى لأعدائي... أنا وزني اللي عم يزيد بشكل ملحوظ هو بسبب مرض بالغدة وعم يتعالج من فترة طويلة مو بسبب الأكل.. لكن ماكنت بفضل أني قول هالشي للعلن بس بيكفي تجريح عيب...

وبالنسبة لعمليات التجميل اللي مصرين تلزقوها فيني بحب قلكم يااااريت اذا فيه دكتور شاطر يعملي فيلر ياريت دلوني عليه لأنو بكل أمانة صرلي أكتر من سنة ماعملت ولااااشي بوجهي.. (وأنا تحديدآ) لما بعمل تجميل بصرح وعفكرة بعمل دعاية للدكتور وانا سعيدة لأنو متصالحة مع حالي وماعندي مشكلة بولااشي طول ما انو هالشي ماعم يأذي الآخر».

من ناحية أخرى، تشارك تولين البكري في دراما رمضان بمسلسل «مقابلة مع السيد آدم» من إخراج وتأليف فادي سليم.