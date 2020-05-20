"جرس إنذار".. أخر أغاني أحمد سعد فى مسلسل "البرنس"

الأربعاء 20 مايو 2020

تألق المطرب أحمد سعد فى الحلقة 25 من مسلسل البرنس، بطولة النجم محمد رمضان، أغنيته التاسعة ضمن الأحداث والتى تحمل اسم "جرس إنذار"، وهى من كلمات وألحان هيثم نبيل، بمشهد جمع كلا من "عادل" الفنان احمد داش وليلي صديقته حيث توفت واضطر للتحدث إلي رضوان البرنس وهو ما دفعه لان يذهب إليه ودفنها بينما نقل رضوان البرنس شقيقه "عادل" إلي منزله من أجل أن يتعافى من تعاطي المخدرات.



وقال هيثم نبيل لـ"اليوم السابع"، إنه سعيد بردود الأفعال عن أغنية " جرس إنذار" بتعاونه من خلالها مع أحمد سعد، مشيراً أن تم كتابتها وغنائها وتسليمها فى 3 ساعات فقط، بعد تحديث المخرج محمد سامى وطلب منى أغنية جديدة لوضعها على مشهد مهم لحلقة 25، والناتج عملنا أغنية جديدة كتبتها ولحنتها تحمل رسالة افخر بها وجرس انذار واتصلنا بأحمد سعد اللى دخل غناها بإحساس غير طبيعى كالعادة".

وتعاون المطرب هيثم نبيل مع المخرج محمد سامى والفنان محمد رمضان فى 7 أغنيات من كلماته وألحانه بمسلسل "البرنس"، يتولى غناءها المطرب أحمد سعد، عدا واحدة فقط تغنيها الطفلة ملك محمد، حيث لاقت هذه الأغانى نجاحا كبيرا بين الجماهير، خاصة أغنية "يابا" التى قدمتها الطفلة ملك، ضمن أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "البرنس"، بطولة النجم محمد رمضان.

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تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى