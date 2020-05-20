الشرع محللك أربعة.. أيتن عامر تواصل محاولات الزواج من زياد فى فرصة تانية

الأربعاء 20 مايو 2020

تواصل الفنانة أيتن عامر محاولاتها المستميتة فى الزواج من "زياد" فى كواليس مسلسل "فرصة تانية"، وإتمام علاقتها مع "زياد" الذي يقوم بشخصيته الممثل أحمد مجدي.



ونشرت الفنان أيتن عامر، صورة جديدة من أحد الكوميك، التي ظهرت فيه وهي تتوسط صورة "احمد مجدي وياسمين صبري" من حفل زفافهما، وكتبت "الشرع محللك أربعة يا زياد"، في إشارة منها إلى قبولها بالزواج منه في أي وضع.

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وشهدت الحلقة الـ26 من مسلسل "فرصة تانية"، بطولة النجمة ياسمين صبري، بسفر زياد (أحمد مجدى) إلى شرم الشيخ وفى نفس الوقت تصل ملك (ياسمين صبرى) إلى هناك، وتتصل ملك بـ كمال (أحمد الشامى) لتسأله عن مكان إقامة زياد الذى يستفسر من شيرين (سارة الشامى) عن مكان ملك، حتى يلتقى الثنائى هناك.

وبمجرد لقاء ملك وزياد تصل لهما رسالة مصورة من سالم (محمود البزاوى) الذى يخبرهما بأنه فى حال سماع هذه الرسالة تكون خطته قد نجحت، ويشارك فى الفيديو عبد الرحمن (محمد أبو داود) وروحية (نهال عنبر) ومريم (هبة مجدى) وكريم (عمر الشناوى) وسامح (ادوارد) يحثونهم على استكمال قصتهما لأنه من الصعب أن يكون هناك حب بهذه الطريقة ولا تكتمل وأن يستمكان ببعضهما.

تطلب ملك من زياد بأن يتركا كل ما حدث بينهما جانباً، ويؤكد لها زياد أنه يبحها ولا يستطيع العيش بدونها ويتفقان على أن ما حدث لن يتكرر مهما تعرضا لمشكلات يتخطيانها سويا، ليعرض زياد على ملك الزواج ويظهر فجأة كمال وشيرين، ويعلن زياد أنه لن يغادر المكان دون أن يتزوج من ملك التى توافق على الفور، وتحتفل ملك وزيادها بزفافهما على زياد فى شرم الشيخ خلال حفل "أوبن آير" ويحضر كل الأصدقاء والزملاء فى الشركة.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.