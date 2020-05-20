«MBC» ضمن أول 20 شركة إعلامية رائدة عالمياً بفضل 2.5 مليار مشاهَدة في أبريل 2020

الأربعاء 20 مايو 2020

انضمّت «مجموعة MBC» إلى قائمة الشركات الإعلامية الـ 20 الأكثر مشاهدةً حول العالم لمحتوى الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقاً لأحدث النتائج الصادرة عن Tubular Labs العالمية المتخصصة، لشهر أبريل 2020.



ووفقًا للتقرير الذي صدر حديثًا عن Tubular Labs، المؤسسة العالمية المتخصّصة بقياس وتحليل وتصنيف نِسب مُشاهدة الفيديوهات على مختلف المنصّات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، فقد حققت «مجموعة MBC» نمواً كبيراً مقارنة بشهر مارس من العام الحالي 2020، حيث قفزت 13 مركزًا، لتنتقل بذلك من المركز 32 إلى المركز 19، وتدخل ضمن قائمة «العشرين» لأكثر المنصات الإعلامية والترفيهية العالمية مشاهدةً. أما أول 5 شركات في صدارة الترتيب العالمي لشهر أبريل 2020 فهي: The Walt Disney Company، وViacomCBS، وComcast، وWarnerMedia، TheSoul Publishing

وبالعودة تحديدًا إلى دراسة Tubular Labs لشهر أبريل من العام الحالي، حققت «مجموعة MBC» نمواً في المشاهدات عبر المنصّات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي انعكس بواقع نحو 2.5 مليار مشاهَدة «فيديو اجتماعي» (social media views)، وذلك مقارنة بـ 1.6 مليار مشاهَدة في شهر مارس 2020، ما يُترجم على أنه نمو شهري قياسي بنسبة + 58٪

وبحسب النتائج الصادرة عن Tubular Labs في الدراسة نفسها لشهر أبريل 2020، يمكن تتّبع ورصد النمو الذي شهدته «مجموعة MBC في مشاهدة محتوى الفيديو عبر المنصّات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي وفق التالي:

يوتيوب: نمو المشاهدات بنسبة 37.5٪ فيسبوك: + 76.6٪ انستجرام: + 94.8٪ تويتر: + 53.8٪

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تجدُر الإشارة إلى أن هذه الدراسة لا تشمل أرقام المشاهدات العائدة إلى Snapchat وTikTok، والتي تحقّق MBC من خلالهما نجاحات إضافية ضخمة تُسجّل لها.

ويتّضح من معدلات النمو الكبيرة هذه بأنها تعكُس موسم الذروة الرمضاني وعيّنة من بضعة أيام للاداء المتفوق لقنوات MBC التلفزيونية في منطقة الشرق الأوسط خلال شهر رمضان، وعلى سبيل المثال لا الحصر، حصدت MBC أكثر من 50٪ من الحصة السوقية للمشاهدة في المملكة العربية السعودية، وذلك بموازاة ريادتها المستمرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وشمال أفريقيا (مصر)، والأسواق الرئيسية الأخرى.

جدير بالذكر أن Tubular Labs ومن خلال دورها كمنصّة عالمية رائدة لقياس وتحليل وتصنيف محتوى الفيديو، تتيح لمزوّدي البث والمنتجين والناشرين والعلامات التجارية وغيرهم، إنشاء وتطوير محتوى فيديو ناجح، وبالتالي توسيع نطاق الجمهور ونسب المشاهدة بشكل أكثر نجاعة وفاعلية. أما من الناحية التقنية، فإن Tubular Labs تقوم عبر الـ software الخاص بها بتتبّع وتحليل نحو 4 مليار مقطع فيديو، و1 تريليون مُشاهدة، و10 مليون شخص مؤثر (influencer)، و90 ألف علامة تجارية، و40 ألف منصة إعلامية، و48 مليار مشاهدة فيديو بنظام الـ sponsor وهو ما يُعرف بـ sponsored video، إضافةً إلى بيانات تمّ جمعها من YouTube وFacebook وInstagram وTwitter.

أخيرًا، يأتي هذا الإنجاز ليُضاف إلى إنجاز آخر كانت «مجموعة MBC» قد حققته خلال العام الفائت 2019، حيث تبوّأت آنذاك المركز 37 عالميًا، والأول في الشرق الأوسط، لأكبر عدد من المشاهدات، من بين نحو 3200 اسماً من كبار صنّاع المحتوى والمؤسسات الإعلامية العالمية.