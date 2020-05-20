ياسمين صبرى: رد فعل ملك الأول تجاه زياد فى "فرصة تانية" مبرر دراميا

الأربعاء 20 مايو 2020

أكدت النجمة ياسمين صبرى أن رد الفعل الكبير من "ملك" – الشخصية التى تجسدها فى مسلسلها الجديد "فرصة تانية" تجاه موقف "زياد" – حبيبها فى الأحداث، بفسخ خطوبتها منه فى الحلقة الأولى عقب رؤيتها له يجلس مع فتاة أخرى وهى الشخصية التى تقدمها أيتن عامر - واعتبرته يخونها مبرر درامياً.



وأوضحت ياسمين خلال حوارها مع "صحيفه مصريه" ا"كان معنا فى المسلسل مستشارة علم نفس، الدكتورة مى شعلة، اسكندرانية ولديها عيادة وتعالج فيها حالات أمراض نفسية، حيث كانت تساعدنى في هذه النوعية من الأسئلة، كيف لشخص أن يكون رد فعله كبير تجاه موقف معين وشخص آخر يكون رد فعله بسيط تجاه نفس الموقف".

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وأشارت ياسمين أن رد فعل "ملك" فى المسلسل جاء بناء على التجربة التي عاشتها فتجدها متأثرة بأختها وتراها نموذج ضعيف، تتعرض للضرب والإهانة من زوجها ومع ذلك ترضى وتكمل حياتها معه، وهذا جعل "ملك" تقول لنفسها "أنا عمرى ما هبقى كدا ولا هوصل للمرحلة دى ولا هسمح بكدا من الأساس".

وتابعت ياسمين :"في الحلقة الأولى وخلال مشهد الخطوبة، قال زياد لملك "4 سنين بلف وراكى فى الكلية ومش عارف أكلمك.. وردت عليه أنها كانت تريد التأكد أولاً لأنها لو شكت كانت ستفرمه تحت سيارتها لأنه كان رمرام"، ولذلك فزياد معروف عنه أنه متعدد العلاقات النسائية و"رمرام"، وهذا جعل كلامه اتفاق، وكان ذلك السبب فى أنها بمجرد رؤيته مع فتاة أخرى جاء رد فعلها بالشكل الذى حدث فى المسلسل".

مسلسل "فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.