السبب في ترك جوليا روبرتس لوس أنجلوس وبيع منزلها

الأربعاء 20 مايو 2020

هل باعت نجمة هوليوود الشهيرة جوليا روبرتس منزلها وتغادر لوس أنجلوس بسبب بعض المشاكل المالية ؟ تساؤل انتشر بكثافة مؤخرا وهو ما اثار الجدل بين محبي و عشاقي النجمة البالغة من العمر ( 52 عاما)، لكن تواصل موقع " جوسيب كوب " المعني بالتحقق من الشائعات المنشرة حول النجوم مع احدي المقربين من جوليا و الذي وصف ما يتم تداول بـ "سخافات " ليس لها أي علاقة بالحقيقة.



بدأت الشائعة بنشر مجلة " In Touch" بعددها الأخير أن الأزمة الاقتصادية الحالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا " covid19 " تسببت في مشاكل مالية ساحقة للعديد من نجوم هوليوود ، ومن بين هؤلاء المشاهير هي جوليا روبرتس ، حيث أكد التقرير المنشور إن روبرتس باعت منزلها في ماليبو مؤخرا "في أعقاب" بيع منزل آخر في مدينة نيويورك وقصر في هاواي.

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وزعم مصدر للمجلة أن روبرتس سئمت من جنون عالم هوليوود وتخطط للعيش حياة أكثر تواضعا في مكانها أصغر بسيط و جديد في سان فرانسيسكو ، وبحسب ما ورد كان على روبرتس وزوجها المصور السينمائي داني مودر التقلقل من إنفاقهما المال خلال هذه الفترة .

و أشار موقع " جوسيب كوب " الذي كذب التقرير المتداول أن عمليات بيع روبرتس لعقاراتها جاءت بأوقات متفرقة و الامر ليس له أي علاقة بجائحة كورونا أو بالمشاكل المالية ، فقد باعت روبرتس منزلها في ماليبو في مارس ، وباعت عقاراتها في نيويورك وهاواي في 2015 و 2016 على التوالي .