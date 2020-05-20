نُقاد: «الاختيار» عمل مشرف.. وأفكار «ابن تيمية» تثير حفيظة المتابعين

الأربعاء 20 مايو 2020

أشاد عدد من النقاد والمخرجين، بالقصة التى قدمها الكاتب باهر دويدار من خلال مسلسل «الاختيار»، وأخرجه بيتر ميمى، موضحين أن العمل قدم الضابط من جانب مختلف وجديد وركز على الجانب الإنسانى، بينما انتقدوا عدة محاورة أثارت الجدل مؤخرًا تخص فكر «ابن تيمية» الملقب بـ«شيخ الإسلام»، وتضمين أفكاره فى المسلسل، وظهر فى مشهد بالحلقة العشرين، واعظ أزهرى قام بدوره الشيخ رمضان عبدالمعز، وهو يلقى محاضرة دينية لعدد من جنود وضباط الجيش، وتحدث الواعظ عن علاقة المسلمين بـ«الكافرين» وكيفية تلاعب الإرهابيين بالنصوص الدينية، حيث قال: «يقولون إنهم يستندون إلى أفكار ابن تيمية، ويكفرون الناس باسمه، والرجل برىء من هذا الملف».



وعلق المخرج محمد فاضل: الجزء الخاص بغسل خطايا ابن تيمية على لسان الشيخ عبدالمعز خطأ، وسأناقش المؤلف حيال ذلك لأسأله هل جاءت منه أم فُرضت عليه، فيجب أن نعرف ذلك، وأعتقد أن هذا ضد كل ما تحدثنا فيه لعدة سنوات ولن تفوت بالساهل».

كما وجه «فاضل» نداء للرئيس أن يخص الحلقات الثلاث الأخيرة من المسلسل بعدم وجود إعلانات به كونه يحمل شحنات وطنية وعاطفية عالية جدًا فلا يجوز بعلم النفس الاجتماعى أو بأى مقاييس التدخل فى انفعال المتفرج وتابع: «يمكن فقط تقديم الإعلانات قبل وبعد الحلقة حتى لا يُفصل المتفرج عن الرسالة أو الهدف من العمل الذى يحمل قيمة ليست فنية فقط ولكنها وطنية».

وأشار «فاضل» إلى أن جميع العناصر جيدة فى مسلسل «الاختيار»، نص استطاع كاتبه أن يقدم الصعيدى الذى يمتلك أرضًا وربط بين سيناء والأرض الكبيرة وهى الوطن وكيف الشخص يدافع عنها، وكذلك المخرج بيتر ميمى والذى ظهر بحالة مختلفة عن باقى أعماله السابقة، مشيدًا بكافة العناصر الفنية كالتصوير، خاصة أن معظمه خارجى فى هذه النوعية من المسلسلات مما يمثل صعوبة، وكذلك الموسيقى التصويرية، وكافة الممثلين بالعمل متمثلين فى شخص «كرارة» الذى يراه عايش الشخصية معايشة داخلية وظهر من خلال أدائه التمثيلى العالى، متمنيًا له التمسك بمثل هذه النوعية من الأعمال.

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وشدد على أن «الاختيار» يحمل مزايا كثيرة كونه جمع بين الخط العسكرى والاجتماعى الخاص بالشهيد، كما استخدم أشياء تسجيلية زادت من مصداقيته وقدم لنا صورة التكفيريين من الداخل التى لم تكن واضحة لدى الكثيرين.

وأشاد المخرج مجدى أحمد على بمسلسل: الاختيار »إلا أنه رآه قد حمل خطورة تمرير بعض الرسائل والتى يعتبر أنه على قدر نجاح العمل فيُحمله مسؤولية، وتابع: «لا يجوز أن تقول ربنا قال ترهبون به عدو الله، واحنا مش هنسميهم إرهابيين نسميهم تكفيريين»، معتبرًا هذا منطقا غريبا، لأن الإرهاب فى تعريفه بالمصطلح الذى استقرت عليه الإنسانية هو القتل أو الإيذاء دون تمييز بناء على رأى، أو دين، أو جنس، لافتًا أن القتل دون تمييز أو الإيذاء وهو الإرهاب بتعريفه الحديث فلا يجب أن تأتى بلفظ قرآنى، وتقحمه فى القصة حتى تُمرر عبارة «دول مش إرهابيين دول تكفيريين».

وأوضح: ابن تيمية بإجماع كل الفقهاء كانوا ضده، وهو سبب ما وصلنا إليه فلا يصح الترويج له تحت أى عذر، لافتًا إلى أن هنا خيط رفيع جدًا بين أنك تأتى بـ«ناس من لحم ودم» بما فيهم الأشرار، وبين أنك تجعلهم لُطاف، فالخيط الرفيع إذا فقدته من الممكن أن يحبهم الناس.

من ناحية أخرى قال الكاتب مجدى صابر أنه لأول مرة يرى بطولة لأحد شهدائنا العظام فى الجيش المصرى ألا وهو «المنسى» من خلال مسلسل «الاختيار»، مشيدًا بدور دعم الجيش من دبابات ومدرعات وهذا ما يعتبره أمرًا محمودًا، متمنيًا العام المقبل أن يرى أكثر من عمل مثل «الاختيار» وتسليط الضوء على النماذج المضيئة لشهدائنا من الجيش والشرطة.

وأوضحت الناقدة خيرية البشلاوى أن الملحمة العسكرية جاءت من خلال «الاختيار»، والأبطال الذين صنعوا ملحمة ومازالوا فى الذاكرة الحية متواجدين على الشاشة من خلال فكرة البطل القومى فى نموذج أحمد المنسى واتسع المفهوم لتجده من خلال البطل العسكرى الذى يدافع عن الوطن الذى نعيش من خلاله، مشيرًا إلى أنه أصبح البطل الشهيد فى حرب اختلفت تمامًا حتى الحرب الميدانية الكلاسيكية اختفت.