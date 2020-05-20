محمد رمضان: بحب أناكف جمهورى.. والبرنس «نمبر وان»

الأربعاء 20 مايو 2020

مازح الفنان محمد رمضان، جمهوره قائلًا: «مسلسل البرنس نمبر وان.. المسلسل رقم واحد في مصر والوطن العربى».



وعن أزماته وخلافته الأخيرة، قال رمضان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على القناة المصرية الأولى،: «كنت مكبوت شوية الفترة الأخيرة، وفى بعض الأوقات لم أصل للحكمة الكاملة.. ولكن أؤكد أن جمهورى وشعب بلدى هم عائلتى الحقيقية».

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وواصل في تعليقه على عبارة «نمبر وان»: «كنت بكرر كلام الجمهور حيث سمعتها كثيرًا في الشارع، ولما قلتها في الاغنية قوبلت بهجوم كبير.. فقمت بغناء الملك.. أنا بهزر وبناكف في جمهورى».

وفى رده على سؤال الإبراشى حول أزمته مع صاحب مطعم البرنس، قال :«البرنس رضوان البرنس».

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة «البرنس،» و«رضوان البرنس» الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم «عبدالمحسن» ويجسده إدوارد، و«فتحي» أحمد زاهر، و«ياسر» محمد علاء، و«نورا» ريم سامي«و»عادل«أحمد داش و»رأفت«أحمد فهيم.