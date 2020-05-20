- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندي تكشف حقيقة خلافها مع نبيلة عبيد في «سكر زيادة» والان مع التفاصيل
الأربعاء 20 مايو 2020
نفت الفنانة نادية الجندي وجود خلافات بينها وبين الفنانة نبيلة عبيد داخل كواليس مسلسل "سكر زيادة".
وأكدت نادية الجندي في تصريحات صحفيه "، أنه لا توجد خلافات مع نبيلة عبيدة، وأنه تربطهما علاقة جيدة، معربة عن سعادتها بالمسلسل الذي جمع بينهما، وبردود الفعل التي تلقتها حول المسلسل.
ويشهد مسلسل "سكر زيادة" عودة الفنانة نادية الجندي للدراما التليفزيونية بعد غيابها الفترة الماضية، منذ أخر أعمالها وهو مسلسل "أسرار".
"سكر زيادة" بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، بيومي فؤاد، صبري فواز، وتأليف أمين جمال، وإبراهيم محسن، وأحمد أبو زيد توفيق، ومحمد فتحي عبد المقصود، واخراج وائل إحسان.
كانت هذه تفاصيل خبر نادية الجندي تكشف حقيقة خلافها مع نبيلة عبيد في «سكر زيادة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.