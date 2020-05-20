نادية الجندي تكشف حقيقة خلافها مع نبيلة عبيد في «سكر زيادة»

الأربعاء 20 مايو 2020

نفت الفنانة نادية الجندي وجود خلافات بينها وبين الفنانة نبيلة عبيد داخل كواليس مسلسل "سكر زيادة".

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وأكدت نادية الجندي في تصريحات صحفيه "، أنه لا توجد خلافات مع نبيلة عبيدة، وأنه تربطهما علاقة جيدة، معربة عن سعادتها بالمسلسل الذي جمع بينهما، وبردود الفعل التي تلقتها حول المسلسل.

ويشهد مسلسل "سكر زيادة" عودة الفنانة نادية الجندي للدراما التليفزيونية بعد غيابها الفترة الماضية، منذ أخر أعمالها وهو مسلسل "أسرار".

"سكر زيادة" بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، بيومي فؤاد، صبري فواز، وتأليف أمين جمال، وإبراهيم محسن، وأحمد أبو زيد توفيق، ومحمد فتحي عبد المقصود، واخراج وائل إحسان.