شريف سلامة ضيف برنامج «إغلب السقا» الليلة

الأربعاء 20 مايو 2020

في حلقة جديدة مميزة من حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي الضخم "إغلب السقا"، يظهر الفنان شريف سلامة كضيف ومنافس أمام النجم أحمد السقا، في حلقة "الليلة" التي تُعرض على "MBC مصر" في تمام السابعة مساءً، وتُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.



برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.