أحمد السقا.. آخر ضيوف شرف مسلسل «الاختيار»

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الأربعاء 20 مايو 2020

يحل الفنان أحمد السقا ضيفًا على مسلسل «الاختيار» ليكون آخر ضيوف شرف المسلسل من النجوم الذين شاركوا في حلقاته، وذلك خلال الحلقة الأخيرة من العمل.



ويشارك الفنان أحمد السقا في أحداث الحلقة الأخيرة من المسلسل في دور الضابط الذي يحقق مع الإرهابي هشام عشماوي الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي، بعد القبض عليه في ليبيا وتسليمه للسلطات المصرية، بحسب برنامج «MBC Trending».

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ويعد هذا المسلسل هو الثاني الذي يظهر في الفنان أحمد السقا كضيف شرف رمضان الجاري بعد غيابه عن دراما الموسم الأهم في العام، وذلك بعد مشاركته في إحدى حلقات مسلسل «سكر زيادة» بطولة الفنانات نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان.

مسلسل «الاختيار» يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين مربع البرث، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

المسلسل سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وبطولة أمير كراره وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد امام ومحمد رجب وصلاح عبد الله وإياد نصار.