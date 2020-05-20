شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنتاج الإعلامي في مصر » تلزم العاملين بارتداء الكمامات والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 مايو 2020 ألزمت مدينة الإنتاج الإعلامي، جميع العاملين بها بارتداء الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي اجتاح العالم بداية من أواخر العام الماضي في الصين، مرورا بمعظم دول العالم.

وجاء نص القرار كالتالي: "قرار لجنة السلامة والصحة المهنية رقم (5) لسنة 2020، والتي انعقدت يوم الإثنين 18 مايو 2020، بشأن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وبناء على قرار مجلس الوزراء". وأضاف: "أوصت اللجنة بالتنبيه على جميع العاملين بالقنوات والشركات والكاڤتيريات والمترددين على مدينة الإنتاج الإعلامي، إنه ابتداء من السبت 30 مايو، سيتم منع دخول أي شخص إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، بدون ارتداء الماسك الخاص به، كما يحظر من خلع الماسك خلال تواجده داخل مدينة الإنتاج الإعلامي".

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