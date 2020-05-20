شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد: أعجبني «الفتوة» وأتابع «100 وش» والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 مايو 2020 أكدت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، أنها اكتفت بمشاهدة مسلسلين هذا العام، من الأعمال المشاركة في الماراثون الدرامي لرمضان 2020.

وقالت "عائشة"، في تصريح صحفي: "سوف أتابع باقي المسلسلات بعد انتهاء الشهر الكريم ولكن المسلسلات التي أتابعها الآن هي الفتوة، وياسر جلال متألق، كما أتابع مسلسل 100 وش، ويعجبني نيللي كريم وآسر ياسين وجميع النجوم". Advertisements يشارك في بطولة مسلسل "100 وش"، نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وشريف دسوقي وإسلام إبراهيم. أما مسلسل الفتوة فهو من بطول ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض خولي وعايدة رياض، ومها نصار وهنادي مهنا.

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