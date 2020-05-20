كورونا يحرم أفلام العيد من العرض في مصر.. "عنكبوت" السقا الأبرز

دفع ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر، رئاسة الوزراء المصرية إلى إصدار حزمة من القرارات الجديدة التي تهدف لتشديد الإجراءات الاحترازية، وحماية صحة المواطنين من خطر العدوى، أبرزها إغلاق دور العرض السينمائي.



وينتظر صناع السينما في مصر، موسم الأعياد لعرض أفلامهم الجديدة للجمهور، لتحقيق أعلى الإيرادات، لكن إغلاق دور العرض السينمائي كإجراء احترازي لوقف عدوى كورونا، سيحرم عدد من الأفلام الجديدة من العرض.

ومن أهم الأفلام التي كانت مؤهلة للعرض في هذا الموسم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا ويسرا اللوزي وظافر العابدين ومنى زكي، والفيلم من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

فيلم "العارف" أيضا كان على رأس قائمة الأفلام المرشحة للعرض في العيد، وهو من بطولة أحمد عز ومصطفى خاطر وفتحي عبد الوهاب.

يأتي ذلك بالإضافة إلى فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" الذي يشارك في بطولته عدد من النجوم مثل كريم عبد العزيز ونيللي كريم وغادة عادل وماجد الكدواني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وتتسع قائمة الأفلام التي حرمها فيروس كورونا من العرض في العيد، لتشمل "صاحب المقام " بطولة الفنانة يسرا والنجم آسر ياسين، و"حظر تجوال" بطولة الهام شاهين وإخراج أمير رمسيس، بالإضافة إلى "يوم 13" بطولة أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير.

موسم مظلم

حول ملامح الموسم السينمائي في عيد الفطر داخل مصر، تحدث الناقد طارق الشناوي لـ"الخليج 365" قائلا: "موسم مظلم بكل تأكيد فقد أجبر فيروس كورونا الدولة على غلق دور العرض السينمائي وهذا يعني أن الأفلام التى كانت جاهزة للعرض سوف تظل حبيسة الأدراج وربما تنتظر موسم عيد الأضحى المقبل".

وأضاف الشناوي أن أعضاء غرفة صناع السينما في مصر فكروا في مخاطبة الدولة لفتح دور العرض على أن تكون نسبة الإشغال 25 %، فقط لكن تراجعوا بسرعة بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة والتي كشفت أن الوضع خطير وعلى المواطنين الانتباه لحجم الخطر".

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وواصل الشناوي حديثه: "كما اقترح البعض عرض الأفلام على المنصات الإليكترونية، لكن هذا لا يصلح، لأن البعض لا يدرك أن أفلام المنصات الإليكترونية ذات طبيعة خاصة، ففيلم الأيرلندي على سبيل المثال الذى حقق نجاح كبير مؤخرا تم تصويره بشكل يصلح للعرض في السينما والمنصة، لذا حقق نجاحا لافتا للنظر، لكن هذا غير متوفر في الأفلام المصرية".

وتمنى أن يتراجع معدل الإصابة في مصر وأن تعود الحياة الى طبيعتها، وتسترد السينما الحياة، خاصة وأن هناك دولا مثل إيطاليا وألمانيا بدأت في فتح دور العرض السينمائي بشكل تدريجي، بعد تراجع الإصابات.

يسرا متفائلة

وفي السياق ذاته، قالت الفنانة يسرا إن إغلاق دور السينما في عيد الفطر أمر محزن، لكن المهم هو سلامة الناس، وأتمنى من كل قلبي أن تزول الغمة ويختفي هذا الفيروس الذي أجبر الشعوب على الجلوس في المنازل.

وأضافت لـ"الخليج 365": "انتهيت من تصوير فيلم "صاحب المقام " وكان من المحتمل عرضة في موسم عيد الفطر السينمائى، و لكن تم التأجيل بسبب قرار الغلق.

وأوضحت أن السينما صناعة هامة وتعتمد على رأس المال ومن الطبيعي أن تتأثر بالوضع الراهن، ولكن رغم كل هذه الشواهد، أشعر بالتفاؤل، وأن الأيام القادمة سوف تحمل الخير ويختفي الفيروس وتعود الأضواء لدور العرض.

تكاتف لمواجهة كورونا

فيما تحدثت الناقدة ماجدة موريس لـ"الخليج 365" قائلة: "أمر طبيعي أن تتأثر صناعة السينما بفيروس كورونا، وأن يغيب نجوم كبار مثل أحمد السقا وأحمد عز وكريم عبد العزيز عن الحضور في موسم عيد الفطر بسبب قرار غلق دور العرض.

وأضافت: "نحن نواجه أزمة كبيرة وعلى الجميع أن يتحمل النتائج، كما لا أرى في المنصات الإليكترونية تعويض كافي عن مشاهدة الأفلام في دور العرض السينمائي.

واختتمت ماجدة موريس حديثها قائلة: "علينا جميعا أن نتكاتف مع الدولة لمواجهة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى".