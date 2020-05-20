اليمن يسجل حالة وفاة و12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن، الأربعاء، تسجيل حالة وفاة واحدة و12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت اللجنة عبر حسابها على "تويتر" أن الإصابات الجديدة والوفاة موزعة كالتالي: حالة وفاة و3 إصابات بحضرموت، و8 إصابات في تعز، وإصابتان في لحج.

وأوضحت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة التراكمي ارتفع منذ 10 أبريل/ نيسان الماضي إلى 180 حالة، بينها 29 وفاة، و5 حالات تعافي..