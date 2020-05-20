تركيا تسجل 363 وفاة و972 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

سجلت وزارة الصحة التركية، الأربعاء، 972 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 152587.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 4222.

وأوضحت بيانات وزارة الصحة التركية أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 113987 شخصاً حتى الآن.