أرين أرضروميان: رزان مغربي قطعت الجلد من السوق (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تتألق الاعلامية رزان المغربي هذه الأيام من خلال تقديم برنامج "اغلب السقا"، بسبب عفويتها وقدرتها على التكيف مع أي برنامج يسند إليها.

لذلك لم يكن غريباً اختيارها في تقديم برنامج المسابقات "اغلب السقا" الذي يعرض على شاشة MBC وMBC مصر، حيث تضيف رزان مغربي نكهة خاصة على البرنامج بخفة ظلها، وسرعة بديهتها.

فقد أشارت رزان مغربي، في حديث صحفي، إلى أن برنامج "اغلب السقا" وتقدمه مع الفنان المصري أحمد السقا، تم تصويره في ظروف استثنائية وبالغة الصعوبة، وأكدت أنه كان مقررا أن يكون هناك عدد كبير من الفنانين المصريين من بين أبطال البرنامج لولا أزمة كورونا وإغلاق المطارات.

وطالبت رزان باكتشافها كوميدياً، وأوضحت أنها ستستغل نجاح برنامجها وتطرح أغنية سينغل خلال عيد الفطر المقبل. وقالت المذيعة اللبنانية إنها في حال تركها المجال الإعلامي فسوف تتفرغ لحياتها الشخصية والعناية بابنها الوحيد، بجانب السفر الدائم.

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ولكن على الرغم مما تتمتع به من حضور جماهيري واسع، والأصداء الإيجابية لبرنامج " اغلب السقا" إلا أن هناك من أجمع على أنها لم توفق كثيراً في خياراتها المتعلقة بالملابس التي اختارتها على الرغم من أنها كانت دوما من أشد مواكبي الموضة.

واعتبر البعض أنها لا تزال حبيسة موضة التسعينات من خلال الاعتماد على السراويل الواسعة التي تمنحها طولاً إضافياً، والأحذية الضخمة التي تحاول إخفاءها تحت السراويل العريضة، فضلا عن اعتمادها بشكل كبير على الجلد.

واللافت، أن رزان اعتمدت على الألوان القوية في الكثير من الإطلالات، وعلى الألوان الميتاليك في أكثر من حلقة، ورغم جهودها في اعتماد إطلالات كاجوال في بعض الحلقات، إلا أنها لم توفق كثيراً وفق متابعين، في حين كان باستطاعتها اختيار الألوان المحايدة، والبدلات الرياضية العصرية خصوصاً مع فكرة البرنامج التي تعتمد على الحركة في العديد من فقراته.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع " فوشيا" مع الستايلست أرين أرضروميان إذ تحدث عن إطلالات رزان المغربي خلال تقديمها لبرنامج " اغلب السقا"، منتقدا بشدة الأزياء التي اختارتها للإطلالة على جمهورها.