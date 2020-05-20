محيي إسماعيل يشتم رامز جلال.. والأخير يصفه بـ"المجنون" (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سقط الفنان المصري محيي إسماعيل في فخ برنامج "رامز مجنون رسمي" المعروض على قناة mbc مصر والمخصص للإيقاع بضحاياه من نجوم الفن والمجتمع، حيث شهدت الحلقة مواقف مثيرة.

ويعتمد برنامج رامز جلال على إيهام ضحاياه بالاستضافة في برنامج حواري عبر جلوس الضيف على كرسي الاعتراف لكشف جانب من تفاصيل حياته الشخصية وتقدمه الإعلامية "أروى".

وأثناء دخول الضيف يظل رامز يقدمه للجمهور بطريقة كوميدية كالعادة فقال عن إسماعيل إنه نجم الزمن الجميل وشارك في أدوار مع النجمة الراحلة سعاد حسني ووصل لشهرة الراحل أحمد زكي، كما سخر جلال من ملابسه.

وفي الكواليس أبدى إسماعيل بعض التصرفات الغريبة مثل إطلاق الصافرات أثناء المشي والغناء والحديث بكبرياء ليصفه رامز بالمجنون.

بعدها شارك إسماعيل في الفقرة الحوارية مع الإعلامية أروى، وحين سؤالها عن إمكانية زواجه قال إنه لا يمانع في الزواج من فتاة مثل الإعلامية أروى، ووصف نفسه بالفنان الشهير والعبقري والفيلسوف.

وخلال عرض صورة رامز قال عنه إسماعيل إنه يحبه لكن عليه أن يصحح مسار الدعابات التي يطلقها فخرج جلال فجأة فأصيب إسماعيل بحالة رعب.

وقام رامز برفعه في الهواء وقال له "أنت مريض وسأعالجك بثلاث جلسات"، فقال له إسماعيل "لا بدوخ" وقال لرامز "أنت أجمد ممثل في مصر".

وحين سأله رامز عن لون شعره أبدى إسماعيل إعجابه به وتمنى أن يفعل مثله فقام رامز بتلوين شعره، وقام بأخذ سيلفي له ثم تدويره في الهواء عدة مرات وهو يصرخ ويقول "فكوني ورامز عم العالم".

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وجاءت فقرة حوض المياه فقال إسماعيل له "لا والنبي يا رامز"، فقام رامز بإنزاله في المياه فصرخ قائلا "لا"، وحين رأى الكابوريا قال إنه يعتذر عن كل "الهجص وكل خطاياه"، ومدح رامز بقوله "شخصية غير مسبوقة في التاريخ".

وأخرج رامز له الثعبان فتوسل إسماعيل لرامز لإبعاد الثعبان وظل يمدحه ويقول "محدش رباني غيرك" وظل يطلق صافراته.

وحين اقترب البرنامج من نهايته قام الفريق بإنزال محيي وفك قيوده واعتذر له رامز وطالبه بمسامحته وقال له "الحمد لله على السلامة" وأثناء التوجه إليه للانتقام منه سقط في حوض المياه وخرج وقال "أنا القيصر يا كلب" وظل يضرب رامز بشكل خفيف.

وأوقع رامز العديد من نجوم الفن مثل ياسمين صبري، ريهام عبدالغفور، وبسمة، وسوزان نجم الدين، وحمدي المرغني والفنان السعودي حسن عسيري والنجمة المصرية نبيلة عبيد وغيرهم.

وكان آخر أعمال الفنان رامز جلال فيلما سينمائيا يحمل عنوان "سبع البرمبة" وشاركه البطولة كل من جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ومها أبو عوف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

ومحيي الدين إسماعيل ممثل مصري اشتهر بأداء الأدوار المركبة، درس في كلية الآداب قسم الفلسفة، ودرس في معهد الفنون المسرحية، عمل بالمسرح القومي، ومن مؤسسي مسرح المائة كرسي التجريبي بالمركز الثقافي التشيكي.

وقدم محيي العديد من الأدوار منها: "خلي بالك من زوزو، وراء الشمس، إعدام طالب ثانوي، عالم وعالمة، الطائرة المفقودة، الرصاصة لا تزال في جيبي، وأخيرا شارك في فيلم الكنز بجزأيه".