كريم فهمي: لم أبالغ بالرومانسية في "ونحب تاني ليه".. ومفاجأة للمعجبات

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبّر الفنان المصري كريم فهمي عن سعادته بتفاعل الجمهور مع شخصية "مراد السويفي" التي يجسدها في مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مبينًا أنه أحب هذه الشخصية وتفاعل معها على عكس ما قدمه في أعمال سابقة.

وقال كريم فهمي، في تصريح لـ"فوشيا" إنه لاحظ وجود حديث بين الكثير من المعجباب حول شخصية "مراد" وأنه استطاع أن يجعل من "غالية" شخصية مختلفة من حيث الانجذاب له والاعتراف بحبها ناهيك عن الكثير من الأشياء التي يفعلها الرجل عندما يحب امرأة في مسلسل وتلقى ترحيبًا من الفتيات بشكل عام، معلقًا على ذلك بالقول: "المعجبات هيتفاجؤوا".

وحول سبب المفاجأة قال كريم فهمي، إن عودة "عبدالله" الذي يجسده الفنان شريف منير لحياة "غالية" مجددًا بعد طلاقها مؤشر لهذه المفاجأة رافضًا الإفصاح عن التفاصيل كي لا يفقد الجمهور عنصر التشويق بنهاية القصة إضافة إلى عدم الإضرار بمصلحة المشروع ككل.

وردّ كريم فهمي، على منتقديه بشأن المبالغة في الرومانسية ضمن الأحداث وأن هذا لا يحدث في الواقع، قائلًا: "إن من يتحدثون هكذا لم يروا الشخصية في الواقع ويتحدثون من خلال دائرة من يعرفون فقط إلا أن شخصية "مراد" موجودة بالواقع كما في المسلسل وأكثر ولهذا أستطيع القول بأنني لم أبالغ في الرومانسية".

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وأكد كريم فهمي أن هناك تشابهًا بين شخصية "مراد" في المسلسل وشخصيته في الحقيقة ولكنها ليست بذات التفاصيل ولكن هناك صفات مشتركة بيننا، مبينًا أن الكواليس مع ياسمين عبد العزيز كانت مليئة بالكوميديا والضحك وأنها بطبعها عفوية وتحب الهزار ولها الكثير من الأعمال الكوميدية التي تكشف عن شخصيتها الحقيقية.

وعن مسلسل "رجالة البيت" الذي يقوم ببطولته شقيقه أحمد فهمي، والهجوم الذي تعرض له قال كريم فهمي إنه لم يشاهد المسلسل كاملًا كي يحكم عليه وأنه لم يشاهد سوى مشاهد خاطفة من بعض الحلقات ولذلك لن يستطيع الحكم عليه، موضحًا أنه يستعد للمشاركة في فيلمين خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء أزمة كورونا.

يُذكر أن مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وكريم فهمي، وعلا رشدي، وبدرية طلبة، وعدد من الفنانين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.