مصفف شعر "النهاية" يكشف سر التسريحات الغريبة في المسلسل

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشف مصفف الشعر المصري هيثم دهب، كواليس مشاركته في تجهيز أبطال مسلسل "النهاية"، الذي يعرض خلال موسم دراما رمضان الجاري، من حيث تصفيف الشعر.

وقال دهب في لقاء مع "فوشيا": "المسلسل ده كان ليه طبيعة شغل مختلفة تمامًا، وكان اختيار صعب لما كلمتني الستايليست إنجي علاء علشان أشتغل في المسلسل".

وأضاف: "إنجي قالتلي النهاية مختلف عن أي شغل عملته في حياتك، وأنا كنت مبسوط جدًا بالعمل في المسلسل، وهو فكرته كانت قايمة على شغل نوعين من الشخصيات، ناس فقيرة وناس غنية".

وتابع: "الناس الفقيرة اخترنا ازاي نعمل أشكال مختلفة ومش شبه حاجة اتعملت قبل كده، وفي نفس الوقت متكنش مقززة، لإن المفروض حسب المسلسل الناس دول عندهم مشكلة في الطاقة والمياه ومش بيستحموا كتير، فقعدنا ندور على حاجات شبه لوك ناهد السباعي، الضفاير الثابتة الي مش بتتغير، اخترنا للرجالة التريندات علشان اللوك يبقى ثابت وميتغيرش، واخترنا لمحمد جمعة مثلا لوك الأساتك الي بيخلي الشعر شبه المكعبات، علشان يبقى ثابت ميتغيرش".

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وأردف: "وعلى الجانب الآخر، الناس المثقفين والمتخصصين في التكنولوجيا، كان شكلهم مختلف، يعني التسريحات كانت شيك ورايحة في حتة تانية، إنتي إزاي مثلا هتصدقي اللوك، لو أنا عملت الشعر كاريه، وإنتي شايفاه في الزمن اللي انتي عايشة فيه، مع إن المسلسل بيدور في عصر بعد 100 سنة من دلوقتي؟!".

واستطرد: "كان لازم نختار تسريحات بعيدة ومفاجئة للناس، علشان تتصدق، وتبقى مختلفة ومتعملتش قبل كده، والحمدلله الناس طلعوا مبهورين باللي شافوه في المسلسل".

وعن رأيه في تسريحة شعر الفنانة دينا الشربيني، قال دهب: "دينا من الوشوش الجميلة الي شكلها طبيعي، علشان كده نحس إن الشعر الكيرلي من أحلى الأشكال عليها، لإن كل ما تبان طبيعية بيظهر شكلها أحلى من لما يبقى معمول ومترتب، بس هي عموما ماشاء الله بيليق عليها كل حاجة".

يذكر أن دينا الشربيني تنافس في موسم دراما رمضان بمسلسل "لعبة النسيان"، المأخوذ عن فورمات إيطالي، ويشاركها البطولة الفنان أحمد داوود ورجاء الجداوي ومحمود قابيل وعدد من النجوم الشباب، وهو من سيناريو وحوار تامر حبيب.