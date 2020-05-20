قد يهمك ايضا: تامر حسني ينعي شابة ويكشف علاقته بها تفاصيل إعلان تامر حسني الجديد لإحدى شركات الاتصالات

بدأ تصوير الجزء الثانى من فيلم Avatar فى نهاية العام الماضى، واستمر إلى بداية العام الجارى، ولكنه توقف بسبب جائحة كورونا التى أدت إلى إيقاف إنتاج الأعمال الدرامية من حول العالم، ولكن كشفت شركة 20th Century عن أول صورة من كواليس تصوير العمل، من خلال الحساب الرسمى للفيلم على موقع التغريدات تويتر، وكشفت الصورة عن أربعة من أبطال العمل، وهم يقومون بالتصوير من إحدى حمامات السباحة، حيث أن الجزء الجديد من الفيلم سيدور بشكل أكبر تحت المياه، حيث سيأخذ المشاهدين إلى أجزاء المحيطة بـ كوكب Pandora الخيالي.

وظهر فى الصورة كل من زوي سالدانا وسام ورثينجتون وكيت وينسلت وكليف كورتيس في حمام سباحة يستخدم لالتقاط الحركة تحت الماء، ويحمل الخزان نفسه كمية هائلة من المياه تبلغ 900.000 جالون، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "techradar".

وكان قد أكد المخرج جيمس كاميرون تفاؤله الشديد بطرح فيلم Avatar في موعده رغم تأجيل التصوير قبل شهرين من الآن بسبب فيروس كورونا، إلا أن المخرج الشهير أعرب عن ثقته بأن الفيلم سيتم طرحه بموعده وتحديداً في 17 ديسمبر 2021.

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ونشر موقع الديلي ميل الإنجليزي تقرير أكد خلاله جيمس كاميرون ثقته الشديدة في انتهاء الأزمة بسرعة، مؤكداً أنها حتي وإن لم تنتهي في الوقت الحالي فإن ذلك لن يؤثر علي موعد طرح الفيلم حتي لو امتد توقف التصوير لأشهر أخري قادمة بقوله : "كانت الأمور تسير علي ما يرام في نيوزلندا مقر التصوير، إلا أنهم أخبرونا في شهر مارس وجوب التوقف بسبب انتشار الفيروس، وهو ما استجبنا له بالتأكيد، ولكن رغم ذلك إلا أننا انتهينا من مراحل صعبة في التصوير، وبالتالي سيتم طرح الفيلم في موعده المقرر له.

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