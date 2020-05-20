شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد أصغر ملياردير عصامي فى العالم تروج لابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت كايلى جينر، نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية أصغر ملياردير عصامي حول العالم وفقاً لمجلة فوربس الأمريكية فيديو لابنتها ستورمي عبر حسابها على موقع انستجرام، شاركت به متابعيها مثلما تعتاد من وقت لآخر، حيث سبق ونشرت قبل أيام خلال صورة لابنتها.



ابنة كايلى جينر

وكانت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر قد اشترت مؤخراً قطعة أرض جديدة بمساحة 5 فدادين بمبلغ 15 مليون دولار في هيدين هيلز، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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وجاءت عملية البيع بعد أكثر من 10 أيام من انتقال كايلي إلى مجمع فخم قيمته 36.5 مليون دولار في هولمبي هيلز، أحد أرقى أحياء كاليفورنيا، وذلك وفقا لموقع لموقع "TMZ" المختص بأخبار المشاهير.

وكشف الموقع أن الأرض كانت اشترتها النجمة الأمريكية مايلي سايروس عام 2015 وأبقت خيولها هنا، ثم باعتها بعد 3 سنوات ودمر المالك الجديد العقار ولم يبني عليه منزلًا.