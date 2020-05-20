- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد أصغر ملياردير عصامي فى العالم تروج لابنتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت كايلى جينر، نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية أصغر ملياردير عصامي حول العالم وفقاً لمجلة فوربس الأمريكية فيديو لابنتها ستورمي عبر حسابها على موقع انستجرام، شاركت به متابعيها مثلما تعتاد من وقت لآخر، حيث سبق ونشرت قبل أيام خلال صورة لابنتها.
ابنة كايلى جينر
وكانت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر قد اشترت مؤخراً قطعة أرض جديدة بمساحة 5 فدادين بمبلغ 15 مليون دولار في هيدين هيلز، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وجاءت عملية البيع بعد أكثر من 10 أيام من انتقال كايلي إلى مجمع فخم قيمته 36.5 مليون دولار في هولمبي هيلز، أحد أرقى أحياء كاليفورنيا، وذلك وفقا لموقع لموقع "TMZ" المختص بأخبار المشاهير.
وكشف الموقع أن الأرض كانت اشترتها النجمة الأمريكية مايلي سايروس عام 2015 وأبقت خيولها هنا، ثم باعتها بعد 3 سنوات ودمر المالك الجديد العقار ولم يبني عليه منزلًا.
وتهوى كايلي جينر شراء العديد من المنازل والأراضي، فقد اشترت الكثير في بالم سبرينجز بالقرب من منزل والدتها، كما حصلت على عقار هولمبي هيلز بقيمة 36.5 مليون دولار، وتمتلك عقارات أخرى في هيدين هيلز.
أما بالنسبة لهذه الأرض، فمن المقرر أن تبني كايلي "كمبوند" ضخمًا عليها، وبالنظر إلى موقعها المذهل، فقد يكون هذا هو المكان الذي تستقر فيه كايلي في نهاية المطاف.
وفى سياق آخر شهدت الأسابيع الماضية تفاعلا من جانب شركات التجميل التى أعلنت إغلاق مراكزها خلال فترة العزل المنزلى، بعد تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت نجمة تليفزيون الواقع وايقونة الجمال، كايلى جينر، التبرع بـ "6000 رطل" من معقم اليدين للمستشفيات فى لوس أنجلوس.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. شاهد أصغر ملياردير عصامي فى العالم تروج لابنتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.