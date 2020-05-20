شكرا لقرائتكم خبر عن عبر لايف الخليج 365.. رسالة هند صبري للزعيم في عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة هند صبري رسالتها للزعيم عادل إمام، احتفالًا بعيد ميلاده، وقالت كل سنة وحضرتك طيب وبخير وألف صحة، وأنا فخورة إني ظهرت معاك في عمل سينمائي.

أضافت، خلال ظهورها لايف على الصفحة الرسمية لليوم السابع على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، في برنامجAs3adمعLive ، الذي يقدمه الزميل محمد أسعد، أن الزعيم "مفيش زيه" قدم كم هائل من المتعة والإسعاد خلال مشواره الفني، في المسرح والتليفزيون والسينما، واكتسب احترام الجميع.

وقالت: فخورة إني وقفت مع الزعيم في كدر واحد، بالنسبة للفنان، يوم لما تقف مع عادل إمام تحس إنك "وصلت" وتعلمنا ونتعلم منه الكثير من الالتزام بالمواعيد واكتساب احترام وحب الجميع من حولك من خلال البساطة في التعامل معهم.

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النجمة هند صبرى حائزة على العديد من الجوائز الفنية والسينمائية، وهى أول فنانة عربية يتم اختيارها فى لجنة تحكيم مهرجان البندقية (فينيس) السينمائى الدولى، وذلك فى دورته لعام 2019، وهى أيضا أيقونة أزياء، وسفيرة للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة لبرنامج الأغذية العالمي.

ويمكن متابعة اللايف في تمام الساعة الخامسة على الصفحة الرسمية لليوم السابع على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

برنامج As3adمعLive، يقدمه محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لليوم السابع على انستجرام، ومن المقرر أن يستضيف خلاله عددًا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عبر خاصة "لايف" ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على اسئلتهم.