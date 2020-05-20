شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جون ترافولتا أثناء قيادته إحدى طائراته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد النجم جون ترافولتا واحدا من أكثر النجوم شعبية حول العالم لما قدمه من أفلام هامة في تاريخه ومسيرته الفنية، إلا أن ما لا يعلمه الكثيرون حول الممثل الشهير أنه يعشق الطيران، ويمتلك عددا من الطائرات الخاصة، حيث يمتلك مطاراً أمام قصره، وبالتالي لم يكن غريباً أن يقوم مؤخراً بنشر فيديو له أثناء قيادته طائرة من طائراته، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه علي موقع إنستجرام، حيث حرص على مشاركة متابعيه تلك اللحظات، وقال خلال الفيديو إنه يكون في غاية السعادة حينما يكون في هذا المكان، في إشارة إلي وجوده علي كرسي قيادة الطائرة.

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جدير بالذكر أنه سبق والتقطت صور من إحدي الطائرات لمنزل ترافولتا الغريب الذي يعيش فيه داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعد هذا المنزل واحدا من أكثر القصور لفتاً للأنظار على مستوى العالم، وذلك ليس لمساحته الكبيرة فحسب، ولكن لأنه هذا المنزل الضخم يتمتع بوجود مطار كبير بداخله، كما يمتلك ترافولتا أكثر من طائرة خاصة بهذا المطار ربما قام بشرائها بسبب حبه الشديد للطيران، وذلك بسبب اشتغاله في عالم الطيران من قبل حيث سبق وعمل طيار قبل دخوله عالم التمثيل.

وقد ذاع صيت منزل جون ترافولتا بعدما تم التقاط صورة له من إحدى الطائرات التي مرت عليه، وذلك قبل ست أعوام في عام 2014 تحديداً، ووقتها سلطت المواقع الفنية الضوء علي قصة هذا المنزل وتساءلت حول رغبة جون ترافولتا في امتلاك مطار خاص للإقلاع وأن الأمر يتجاوز مجرد هواية وحب من جانب الممثل الشهير لجمع الطائرات إلا أن نجم هوليوود سبق وأكد أن الأمر مجرد هواية ليس إلا.

جدير بالذكر أن جون ترافولتا اكتسب شهرته الفنية من خلال لعب بطولة العديد من الأفلام الشهيرة مثل face off، الذي لعب بطولته مع النجم نيكولاس كيدج، بالإضافة إلي مجموعة من أشهر الأفلام.