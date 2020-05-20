شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كواليس تنفيذ أغنية "عادل إمام الأول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية "عادل إمام الأول"، والتى احتفلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بها بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، نجاحا كبيرا وهي الأغنية التي قدمها الفنان محمد كيلاني.

قال موزع الأغنية هاني ربيع إنه سعيد بتوزيع الأغنية معلقًا: "كنت فى قمة السعادة أثناء التجهيز للأغنية فأنا عاشق لفن الزعيم وتربينا جميعنا على أعماله العظيمة".

وأضاف هاني لـ ”الخليج 365” أن التحضير للأغنية استغرق أسبوعين وكل فريق العمل كان يعمل بحب لأننا نعشق الزعيم، وصاحب الفكرة هو الشاعر أيمن بهجت قمر والأستاذ يسري الفخراني، واختياري للمشاركة في العمل ثقة كبيرة أسعدتني، وشرف لي واتمني دائما أكون عند حسن ظن جمهور في أعمالي الفنيه والمختلفة.

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يذكر أن الزعيم عادل إمام يشارك في رمضان حاليا ً بمسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.