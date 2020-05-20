شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسورث وشقيقه يشاركان فى مباردة للقراءة لجمع التبرعات لمتضررى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاون النجم العالمى كريس هيمسورث مع شقيقه "ليام هيمسورث"، لجمع التبرعات لمساعدة جمعية تدعم المتضررين من تفشي فيروس كورونا، حيث أعلنا في فيديو ترويجي عن مبادرة لتقديم سيقدمان حلقات لقراءة روايات الروائي الشهير "روالد دهال"، لجمع التبرعات لجمعية Partners in Health.



كريس وشقيقه

وتم نشر الفيديو الترويجي للحلقات التي سيظهر بها كريس وليام، والتي يمكن أن يتم الاشتراك لمشاهدتها بمقابل مادي، عبر القناة الرسمية على موقع يوتيوب للمبادرة باسم Roald Dahl HQ، وتم تخصيصه للجمعية المذكورة لمكافحة كورونا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكشف الفيديو عن مشاركة المخرج الشهير تايكا واتيتي في هذه المبادرة، كما كشف عن أنهم سيبدأون بقراءة رواية James and the Giant Peach وستستمر القراءة على مدار 10 حلقات، كما حرصوا على قراءة الروايات بأداء تمثيلي مميزة يجذب لهما المزيد من المشاهدين.

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ومن ناحية أخرى يبدو أن فترة الحجر المنزلى خوفا من انتشار فيروس كورونا "COVID19 " جعلت النجم العالمى كريس هيمسورث يركز بنسبة أكبر على هواياته واهتماماته بعيدا عن التمثيل، وواحدة من هذه الهوايات هى تربية النحل وإنتاج العسل، وهو الأمر الذى لا يتوقعه الكثيرون.

فاجأ النجم العالمى كريس هيمسورث البالغ من العمر (36 عاما) مرتادى صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، والتى تضم أكثر من 41 مليون شخص، بنشره مقطع فيديو قصير يظهر وهو يجلس بجانب خلية نحل أثناء إنتاج العسل، وكان بصحبته اثنين من أبنائه، كما ظهرت أيضا فى الخلفية زوجته النجمة إلسا باتاكى.

وقال النجم الشهير: "إنه حصاد العسل، لا مجال لإزعاج النحل، إنها ملحمة جميلة"، وما لفت الأنظار هو أن كريس قرر التخلى عن ارتداء أى ملابس واقية أثناء الجلوس بشجاعة قريب للغاية من الخلية.