شكرا لقرائتكم خبر عن صورة مع الناس اللى بحبهم.. راغب علامة يحتفل بعيد ميلاده ابنه خالد برفقة الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان اللبنانى راغب علامة بعيد ميلاد ابنه خالد، برفقة أفراد الأسرة فى حفل عائلى بسيط بالمنزل، جمع حرمه جيهان وأبناءه خالد ولؤى، كما حضره الفنان السورى قيس شيخ نجيب.





ونشر علامة، عبر حسابه على تويتر، صورة من الاحتفال بعيد ميلاد خالد، صحبه بتعليق: "عيد ميلاد سعيد خلودة، قضيت مساء الليلة الماضية مع الناس الذين أحبهم".

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وكان النجم راغب علامة هنأ ابنه خالد، بعيد ميلاده، بصورة تجمعهما، نشرها علامة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وعلق عليها راغب علامة قائلا: "حبيب روحى وحياتى خالد علامة، بمثل هاليوم رقص قلبى رقصة فرح حقيقية، وبعدها عم تزيد سعادتى أنا وعم شوفك عم تكبر قدامى وتصير رجل قد المسؤولية، بفتخر فيك وبكل تفاصيلك لأنّك نعمة كبيرة أنعمها الله عليّ.. كل عام وانت الفرحة اللى بيكبَر معها قلبى وبتزيّن عمرى وأوقاتى.. عيد ميلاد سعيد".

وكان خالد علامة حرص على مشاركة متابعيه، بصورة مع والدة من دولاب الذكريات، تم التقاطها قبل 10 سنوات وهما يضحكان مع بعضهما. ونشر نجل المطرب اللبنانى الصورة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وكتب: "قبل أكثر من 10 سنوات على المسرح، أتمنى ان أجعلك تضحك دائماً يا أبي، أحبك".

وعلى جانب آخر، أشاد علامة بالمجهود الذى يبذله العاملين فى مجال الرعاية الصحية من الأطباء والممرضين وأهمية دورهم فى الحفاظ على أمان المواطنين فى لبنان، وشارك عبر حسابه بموقع "تويتر، صورة لمجموعة من الأطقم الطبية داخل أحدى مستشفيات الحجر الصحى وعلق قائلا: " إنتوا أملنا ولو كنتوا قلال. إنتوا اللى ما بتتعب همّتكن، بالصف الأول وقفتكن، وطنّا كلّو برقبتكن، ومعلّق عليكم الآمال".