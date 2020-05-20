شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد توجه الشكر لأحد متابعيها لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة نبيلة عبيد الشكر لرسام قام بإهدائها صورة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشرت الصورة وعلقت عليها: "شكراً عمر على الرسم الحلو". وكانت النجمة نبيلة عبيد انتهت من تصوير مسلسل "سكر زيادة" التي تشارك في بطولته مع النجمة نادية الجندي، ومن إخراج وائل إحسان نهاية الشهر الماضي، وذلك بعد فترة تصوير وتحضير بلغت 6 أشهر.

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مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويشارك فى العمل كل من الفنانة نبيلة عبيد ونادية الجندى وسميحة أيوب وهالة فاخر والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد.

وتدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان نفسيهما اشترتا نفس الفيلا وتعرضتا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.