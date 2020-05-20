شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يطرح برومو أغنيته الجديدة "متغبيش ثوانى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر النجم اللبناني وائل جسار برومو فيديو كليب أغنيته الجديد "متغبيش ثواني"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، والتي سيطرحها قريبا، وهي من كلمات خالد تاج الدين، ومن ألحان وليد سعد، ومن إخراج فادى حداد، ومن المقرر طرح الكليب خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب وعدد من قنوات الأغانى.

وكان آخر أعمال وائل جسار الغنائية أغنية تتر مسلسل "قوت القلوب" للنجمة ماجدة زكى أذيع على قناة الحياة، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع محمود طلعت، والعمل تأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبو عميرة وإنتاج شركة سينرجى.

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كما قدم وائل جسار مؤخراً أغنية "غربة حب" تتر مسلسل "ختم النمر" الذى عرض خلال الفترة الماضية على شاشة ON من كلمات منة عدلي القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد إبراهيم، كما قدم أيضا أغنية "ايه اللي وصلنا لكدة" تتر مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذى عرض على شاشة ON من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد.

ووجه المطرب الكبير وائل جسار، رسالته لدعم الأطقم الطبية من الأطباء والممرضين وتشجيعًا لدورهم في مواجهه فيروس كورونا، قائلًا: "مهما قلنا وفعلنا لن نوفى الأطباء حقهم.. لقد أقسموا اليمين على أداء هذه الرسالة، ورغم الظروف الصعبة يقومون بدورهم الصحيح، ويعرضون حياتهم للخطر، وكل ما يهمهم حياة الإنسان، ونرفع لهم القبعة، ونحترمهم كثيرًا.. ويارب كل طبيب يرجع لعائلته بخير".

وعن كيفية قضاء يومه، قال: "وقتى بقضيه زى كل الناس في البيت مع أسرتى.. نشتاق لأهالينا.. ولكن في تلك الفترة أنصح الجميع بالتواصل هاتفيًا مع الأقارب والآباء حتى لا يتعرضوا للخطر.. حتى تعود الأوضاع لما كانت عليه".