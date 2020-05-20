شكرا لقرائتكم خبر عن "اللى قادرة" لـ آمال ماهر تحقق 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية "اللى قادرة" للنجمة آمال ماهر أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" منذ طرحها يوم 27 أبريل الماضى، عبر قناتها الرسمية كما وجهت الشكر لجمهورها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة "من كل قلبى شكرا لكم جميعا لدعمكم ومحبتكم.. أغنية اللى قادرة 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب.. شكرا لحبكم ودعمكم .. قولوا لى إيه أكتر جملة حبيتوها في الاغنية؟".

وحققت الفنانة آمال ماهر، نجاحا كبيرا بأحدث أغنياتها التى طرحتها بعنوان "اللى قادرة"، حيث حققت الأغنية تلامسا قويا مع الجمهور، خاصة النساء اللائي علقن على قوة كلمات الأغنية ومدى جمال صوت آمال ماهر.

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امال ماهر

وقالت المطربة آمال ماهر فى بيان صحفى لها إن أغنية "اللي قادرة" تنتصر لأحلام المرأة وتحفزها على النجاح، معبرة عن سعادتها البالغة بردود الأفعال التى تلقتها منذ بداية طرح الأغنية.

أغنية "اللى قادرة" من كلمات نادر عبد الله، ألحان وتوزيع خالد عز، وهي أغنية تتر مسلسل "ليه لأ"، والمسلسل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف وبطولة امينة خليلة.

وتعيش آمال ماهر حالة من النشاط الفني منذ بداية عام 2020 حيث طرحت أغنية منفردة في عيد الحب بعنوان "ماتسبنيش" وقامت بتصويرها فيديو كليب في العاصمة الفرنسية باريس مع المخرج العالمي "نيهات اوداباسي" ، كما قدمت حفل غنائي كامل العدد في عيد الحب ، ثم قامت بطرح أغنية بعنوان "أنت وحدك" من كلمات تركي آل الشيخ والحان رابح صقر ولاقت الأغنية تفاعل كبير منذ طرحها بسبب لونها الطربي المفضل لدى جمهور ومتابعي الفنانة آمال ماهر.