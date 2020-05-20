على طريقة "2 في الصندوق".. حمدي الميرغني يحتفل بعيد ميلاده بتورتة "عربية قمامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
على طريقة مسلسل "2 في الصندوق"، احتفل الفنان حمدي الميرغني بعيد ميلاده، من خلال نشر صور له عبر حسابه بموقع "إنستجرام".
ونشر "حمدي"، صورة لـ"تورتة"، عيد ميلاده على شكل "عربية قمامة" وبجانبها بوستر مسلسل "2 في الصندوق"، والتي صنعتها له زوجته إسراء عبدالفتاح، وعلق عليها قائلًا: "ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي.. ودي بجد أجمل تورته وعجبتني فكرتها أوي.. ملحوظة الصورة التانيه بعد ما تم تفريغ حمولة العربية".
مسلسل "2 في الصندوق"، بطولة مع حمدي الميرغني، و"أوس أوس"، صلاح عبد الله، وبيومي فؤاد، وحجاج عبد العظيم، ومحمود البزاوي، وإنتصار، وعدد من ضيوف الشرف منهم مُصطفي قمر، ومحمد ممدوح، ومحمد عبد الرحمن.
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