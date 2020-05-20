رعب شديد من محيي إسماعيل في مواجهة الثعبان والكابوريا بـ رامز مجنون رسمي

تبدأ الحلقة السابعة والعشرون من برنامج رامز مجنون رسمي، باستضافة النجم محيي إسماعيل، وخلال الحلقة يتم خداعه وإقناعه بأنه يصور برنامج كرسي الحقيقة، الذي تقدمه أروى، ثم يجلس محيي على كرسي وتسأله أروى العديد من الأسئلة الشخصية.

وبعد ذلك تنتقل أروى إلى المرحلة الأخيرة من برنامجها حيث عرضت 3 صور لنجوم الفن، وهم: حمو بيكا، سعاد حسني، وكان من بينهم صورة رامز جلال، حيث يخترق رامز صورته ليتفاجأ به محيي، ثم

يطالبه رامز بالخضوع للمقلب الذي يتعرض من خلاله للصعق بالكهرباء وتغمره المياه ويقوم الكرسي بالدوران مثل ألعاب الملاهي.

ثم يأمر رامز مساعده بإنزال الكرسي في حوض مليء بالماء، ويهدده بوضع زواحف به ثم يقوم بالضحك بالإضافة إلى أنه يظل يطلب من رامز أن يوقف المقلب، ومن ناحيته يطلب رامز بإخراجه ويحاول تهدئته قبل أن يستدرجه للجزء الأخير من

المقلب، وبعد ذلك يسقط النجم محيي إسماعيل في حفرة من الماء حتي يعلن انتهاء المقلب.

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يذكر أن برنامج رامز مجنون رسمي تقديم رامز جلال وأروى، وتعد فكرة البرنامج مقلب يقوم به رامز، ويكون أحد ضحايا المقلب من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وبعض الشخصيات العامة، ومن أبرزهم: سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، كما سافر معه ثنائي الفريق الحارس الدولي محمد الشناوي والتونسي على معلول، والفنانين حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، ومحيي إسماعيل والراقصة جوهرة.

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