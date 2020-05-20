نسرين أمين تنهار بالبكاء بعد اكتشاف المقلب في خلي بالك من فيفي

تبدأ الحلقة السابعة والعشرون من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب الفنانة نسرين أمين إلى فيلا فيفي عبده التي يقام بها المقلب، وقبل دخولها يحاول حارس الفيلا، استفزازاها بعدم السماح لها بالدخول.

ثم تدخل نسرين إلى الفيلا وتحدث انفجارات تخيفها فتحاول فيفي عبده وضيفتها تهدئتها، ثم تجلس لتتحدث معها، وبعد ذلك تحدث الانفجارات مجددًا لإخافتها، وتدخل الخادمة لتخيفها هي الأخرى بلهجة غريبة أقرب لحديث

الدجالين.

وخلال الحلقة تظهر سيدة تدعي أنها ممسوسة من الجان، فتفزع نسرين وتحاول تهدئتها، ثم يظهر دخان كثيف وتقوم هذه السيدة بمحاولة إخافة سلوى وهي تردد لهجتها الغريبة، ثم تحاول نسرين الهروب منها، إلا أنها تقع من شدة الرعب.

ثم تفقد فيفي الوعي وتحاول الفنانة نسرين خطاب مساعدتها ولكنها تكتشف

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في النهاية أنها ضحية مقلب فيفي عبده، وبعد ذلك تقوم فيفي بالزغاريد، ثم دخلت نسرين في نوبة بكاء.

يذكر أن برنامج خلي بالك من فيفي تقديم الفنانة فيفي عبده، وهو برنامج مقالب، حيث يتم استضافة بعض نجوم الفن والرياضة والإعلام، وهو عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي، يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها، ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية.

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