الناقد محمد عاطف للوفد: مديرو التصوير عماد الصناعة في هذه الأوقات

أشاد الناقد الفني محمد عاطف بتصوير عدد من المسلسلات التي تعرض خلال هذا الموسم الرمضاني.

قال محمد عاطف لبوابة الوفد أن مديرو التصوير متألقين هذا الموسم في أكثر من عمل بدرجة تؤكد أننا نعيش أيام هم فيها عماد

الصناعة، ومن بين المسلسلات التي أشاد بتصويرها مسلسل الفتوة لمدير التصوير اسلام عبد السميع، ليالينا لمحمد عبد الرؤوف ومدير التصوير كريم نادر في مسلسل ب100 وش.

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أشاد كذلك بتترات المسلسلات والموسيقى التصويرية لأكثر من عمل بالرغم من وجود مشكلات ملحوظة في المكساج وأعمال " post production " لأكثر من مسلسل.

وعن رأيه في المسلسلات الكوميدية لهذا العام فأنها أكثر من سيئة ماعدا مسلسل ب100 وش والذي تعتمد الكوميديا به بشكل أساسي على النص المتميز والأداء الواعي بالشخصيات.