إيهاب توفيق يغني بحبك يا اسمراني علشان يصرف العفريت في خلي بالك من فيفي

تبدأ الحلقة السادسة والعشرون من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب النجم إيهاب توفيق إلى فيلا فيفي عبده التي يقام بها المقلب، وقبل دخوله يحاول حارس الفيلا، استفزازاه بعدم السماح لها بالدخول.

ثم يدخل إيهاب إلى الفيلا وتحدث انفجارات تخيفه فتحاول فيفي عبده وضيفتها تهدئته، ثم يجلس إيهاب لتتحدث معه فيفي، وبعد ذلك تحدث الانفجارات مجددًا لإخافته، وتدخل الخادمة لتخيفه، وهي تردد لهجة غريبة

أقرب لحديث الدجالين، ومن ناحيتها يقوم إيهاب توفيق بالغناء حتى يصرف العفريت.

وخلال الحلقة تظهر سيدة تدعي أنها ممسوسة من الجان، فيفزع إيهاب ويحاول تهدئتها، ثم يظهر دخان كثيف وتقوم هذه السيدة بمحاولة إخافة إيهاب وهي تردد لهجتها الغريبة، ثم يحاول إيهاب الهروب منها، إلا أنها تقع من شدة الرعب.

ثم تفقد فيفي الوعي وتحاول النجم إيهاب توفيق مساعدتها ولكنه يكتشف في النهاية أنه ضحية مقلب فيفي عبده، وبعد ذلك تقوم فيفي بالزغاريد.

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يذكر أن برنامج خلي بالك من فيفي تقديم الفنانة فيفي عبده، وهو برنامج مقالب، حيث يتم استضافة بعض نجوم الفن والرياضة والإعلام، وهو عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي، يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها، ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية.

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