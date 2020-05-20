زواج ياسمين صبري من أحمد مجدي و هبة مجدي تفكر في زوجها دياب

نجحت محاولات والدي زياد (أحمد مجدي) و ملك (ياسمين صبري) في عودتهما لبعضهما، ويقرران الزواج سريعاً لبداية حياة جديدة سوياً ونسيان كل ماحدث، بينما مازالت مريم (هبة مجدي) في حيرة من أمرها مع محاولات زوجها مدحت (دياب) للعودة إليها ورفض الطلاق.

يحدث خلال الحلقة استمرار تجهيزات والد

زياد(أحمد مجدي) لشقته الجديد في حال عودته لـ ملك (ياسمين صبري)، وحالة من الخوف يعيشها مدحت بعد مطالبته بالعودة إلى المخدرات تفادياً لأي خطر، وينصحه والده بالبعد عن هذا الطريق.

يذكر أن مسلسل "فرصة تانية" وبطولة كل

من ياسمين صبري، محمود البزاوي، شادي جمال هاشم، إدوارد، هبة عبدالغني، سارة الشامي، كريم عبدالخالق، هبة مجدي، إبتهال الصريطي، نهال عنبر، أحمد الشامي، كريم سرور، غفران محمد، عصام السقا، أحمد مجدي، أيتن عامر، عمر الشناوي، دياب، أحمد النجار، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي رومانسي حول قصة حب تواجه العديد من الأزمات والمشاكل وفي محاولة لمواجتها وتخطيها.