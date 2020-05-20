أمير عيد يشارك فى التوعية ضد مرض كورون: "شعور حلو إنى أنقذ حياة إنسان"‏

شارك نجم فرقة كاريوكى أمير عيد فى حملة توعوية بمرض التهابات الأمعاء المناعية تحت اسم بنحب الحياة بهدف الكشف المبكر عن المرض، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمى لأمراض الأمعاء المناعية.
وبث أمير عيد فيديو عبر خلاله عن سعادته للمشاركة فى الحملة قائلا: شعور حلو إنى أنقذ حياة إنسان.. من خلال الحملة حسيت إن ليا تأثير.. وبشارك فى المجتمع بشكل كويس.
التوعية بالمرض بدأتها حملة "بنحب الحياة" عام 2018 ،
وداء كرون هو التهاب مزمن يصيب الجهاز الهضمى والأمعاء، أطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى الطبيب "كرون جيزيمبيرج"، الذى اكتشف المرض عام 1932، اسباب المرض هى اختلال فى الاستجابة المناعية لبعض العوامل البيئية المختلفة و الذى يكون مصاحبا فى بعض الاحيان لاختلال فى بعض الجينات.
كان أمير عيد مطرب باند كايروكي قد طرح أغنية تجمعه بالفنان أحمد بهاء مطرب باند شارموفرز وهما يغنيان أغنية جديدة "خلي بالك من الفيروس"، تتضمن نصائح وتوجيهات بعدم النزول إلى الشارع وعدم التواجد في التجمعات وتقليل السلام ومنع تبادل القبلات بين بعضنا البعض.
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